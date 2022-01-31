31.01.2022 (08:00)

Военные топографы ВВО в Забайкалье провели тренировку с использованием новейшей системы «Волынец»

Со специалистами подразделения топогеодезического обеспечения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, состоялось тактико-специальное занятие на местности. В мероприятии была задействована новейшая специальная техника, в частности подвижная цифровая топографическая система ПЦТС «Волынец».

Военнослужащие подразделения были подняты по учебной тревоге и совершили многокилометровый марш в назначенный район на специальной технике. В ходе занятия офицеры-геодезисты выполнили задачи по обеспечению автоматизированных систем управления войсками (АСУВ) и пунктов управления геопространственной информацией.

Также, в ходе тренировки военные топографы совершенствовали навыки определения координат и высот по маршруту следования и дислокации войск. Для этого были задействованы современные подвижные навигационные комплексы.

Для обобщения и отображения полученной информации военные топографы использовали карты и объёмные 3D макеты — они позволили визуализировать рельеф местности.

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