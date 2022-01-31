31.01.2022 (07:45)

В 2021 году около 600 семей военнослужащих Тихоокеанского флота получили новые служебные квартиры в Приморье и на Камчатке

В 2021 году для военнослужащих Тихоокеанского флота специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России построено три многоквартирных дома, что позволило обеспечить новыми служебными квартирами около 600 семей военнослужащих.

Два дома были построены в перспективном районе Снеговая падь г. Владивосток, один в городе подводников флота - Вилючинске, расположенном на Камчатке.

Семьи военных получили просторные квартиры современной улучшенной планировки, которые разделены на гостевую и приватную зоны. Все квартиры выполнены с чистовой отделкой и всей необходимой сантехникой, в кухнях установлены электрические плиты. Дом на Камчатке выполнен по принципу «заходи и живи». Это значит, что помимо чистовой отделки в квартирах имеется вся необходимая для жизни техника и мебель, включая кухонные гарнитуры, стулья и детскую мебель.

При строительстве домов в дальневосточных регионах учитывались климатические особенности Приморья и Камчатки. Безопасность жильцов обеспечивается охранными системами, системами предотвращения пожара и противопожарной защиты в соответствии с установленными требованиям. При возникновении задымления автоматически срабатывают системы оповещения и дымоудаления, а лифты опускаются на первый этаж.

Строительство новых домов для военнослужащих флота продолжается. В 2022 году планируется к сдаче пять многоквартирных домов во Владивостоке.

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