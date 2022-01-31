31.01.2022 (07:30)

В армии ВВС и ПВО ВВО проведена тренировка по охране воздушного пространства над Хабаровским краем

В Восточном военном округе с подразделениями зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», дислоцированными в Хабаровском крае, состоялась тренировка по охране воздушного пространства.

Целью мероприятия стала отработка действий при нарушении летательными аппаратами условного противника воздушных границ в зоне ответственности на малых высотах.

Дежурные расчеты РЛС в ходе разведки воздушного пространства обнаружили неопознанные летательные аппараты. После объявления сигнала тревоги о воздушном нападении, боевые расчеты «Панцирь-С» отработали практические действия по подготовке к отражению удара с воздуха. Выполненные в установленные сроки поиск, обнаружение и опознавание приближающихся целей позволили своевременно осуществить учебные (электронные) пуски ракет.

Контроль поражения воздушных объектов условного противника осуществлялся визуально по изменению траекторий полета целей на мониторах.

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