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31.01.2022 (07:30)

В армии ВВС и ПВО ВВО проведена тренировка по охране воздушного пространства над Хабаровским краем

В Восточном военном округе с подразделениями зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», дислоцированными в  Хабаровском крае,  состоялась тренировка по охране воздушного пространства.

Целью мероприятия стала отработка действий при нарушении летательными аппаратами условного противника воздушных границ в зоне ответственности на малых высотах.

Дежурные расчеты РЛС в ходе разведки воздушного пространства обнаружили неопознанные летательные аппараты. После объявления сигнала тревоги о воздушном нападении, боевые расчеты «Панцирь-С» отработали практические действия по подготовке к отражению удара с воздуха. Выполненные в установленные сроки поиск, обнаружение и опознавание приближающихся целей позволили своевременно осуществить учебные (электронные) пуски ракет.

Контроль поражения воздушных объектов условного противника осуществлялся визуально по изменению траекторий полета целей на мониторах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , ВВС
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