Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2022 (07:15)

Около 2 тысяч курсантов окружного учебного центра ВВО приняли Военную присягу

В Забайкальском крае около 2 тысяч курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых, танковых и специальных родов войск Восточного военного округа (ВВО) в торжественной обстановке приняли Военную присягу.

На торжественной церемонии присутствовали родственники курсантов из самых разных регионов нашей страны. Они ознакомились с условиями жизни и учебы курсантов, посетили объекты учебного соединения, встретились с командирами подразделений.

В соответствии с программой обучения срок подготовки младших специалистов в учебном центре составляет 3 месяца. Обучение осуществляется с широким применением современных электронных тренажеров и других технических средств.

Программы боевой подготовки усовершенствованы в соответствии с современными требованиями к ведению боевых действий. Основной упор при этом сделан на изучение основных дисциплин и практические занятия по вождению, огневой и тактической подготовке на полигонах.

По окончании подготовки в учебном центре выпускники отправятся для дальнейшего прохождения службы на должностях младших специалистов в воинские части ВВО, дислоцированные в регионах Забайкалья и Дальнего Востока.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Учебном центре войск радиационной, химической и биологической защиты более 400 новобранцев, призванных на военную службу приведены к Военной присяге
В новом 415-м учебном центре ЮВО состоялось торжественное приведение к Военной присяге более 300 новобранцев
Более 650 новобранцев Военной академии РВСН имени Петра Великого и Межвидового регионального учебного центра РВСН в Ярославской области приняли Военную присягу
Курсанты Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота в Ейске приняли Военную присягу

Метки:
Учебный центр , Присяга
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false