31.01.2022 (07:15)

Около 2 тысяч курсантов окружного учебного центра ВВО приняли Военную присягу

В Забайкальском крае около 2 тысяч курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых, танковых и специальных родов войск Восточного военного округа (ВВО) в торжественной обстановке приняли Военную присягу.

На торжественной церемонии присутствовали родственники курсантов из самых разных регионов нашей страны. Они ознакомились с условиями жизни и учебы курсантов, посетили объекты учебного соединения, встретились с командирами подразделений.

В соответствии с программой обучения срок подготовки младших специалистов в учебном центре составляет 3 месяца. Обучение осуществляется с широким применением современных электронных тренажеров и других технических средств.

Программы боевой подготовки усовершенствованы в соответствии с современными требованиями к ведению боевых действий. Основной упор при этом сделан на изучение основных дисциплин и практические занятия по вождению, огневой и тактической подготовке на полигонах.

По окончании подготовки в учебном центре выпускники отправятся для дальнейшего прохождения службы на должностях младших специалистов в воинские части ВВО, дислоцированные в регионах Забайкалья и Дальнего Востока.

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