31.01.2022 (07:00)
Снайперы общевойскового объединения ВВО в Приморье применили современные снайперские винтовки СВ-98 в сложных климатических условиях
Снайперы мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, в ходе полевых занятий отработали действия по уничтожению мишеней, имитирующих живую силу противника, из современных снайперских винтовок СВ-98.
В ходе проведения мероприятий, военнослужащие совершенствовали навыки выбора огневой позиции, скрытного передвижения к месту выполнения учебно-боевой задачи, работы в паре, стрельбы с разных положений, отход с позиции при обнаружении. Особое внимание при выполнении огневых задач уделялось вопросам разведки цели и определения дальности до них, ведению прицельного огня из разных видов снайперских винтовок.
В рамках тренировки, личный состав отработал тактику действий в различных условиях обстановки, ночью и днем, а также различные способы ведения разведки местности.