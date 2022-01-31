31.01.2022 (05:00)

Российские миротворцы оказали гуманитарную адресную помощь многодетной семье в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы оказали гуманитарную адресную помощь многодетной семье в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента организовали доставку и передачу адресной гуманитарной помощи многодетной семье в г.Степанакерт, Нагорного Карабаха.

В ходе гуманитарной акции российские миротворцы передали нуждающейся многодетной семье, состоящей из семи человек теплые вещи, одежду для взрослых и детей, детские игрушки, предметы домашнего обихода, лекарства и продуктовые наборы.

«Сегодня была проведена адресная гуманитарная акция в городе Степанакерт для беженцев из Гадрутского района, города Гадрут. Семья из семи человек, муж, жена и пять дочек. Самой маленькой Софи - 5 месяцев. Были выданы теплые одеяла, обувь, а также была выдана одежда. На следующей неделе планируется гуманитарная акция в Мардакертском районе, в населенном пункте Чанхатак, по выдаче одеял и обуви для многодетных семей и семей переселенцев», – рассказал представитель российского миротворческого контингента, Андрей Кудрин.

С начала текущего года более 50 семей получили адресную гуманитарную помощь от российских миротворцев. Офицеры центра гуманитарного реагирования индивидуально подходят к проведению адресной помощи. Жителям выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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