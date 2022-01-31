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31.01.2022 (05:30)

С начала года более 4-х тысяч гражданских пациентов, перенесших Covid-19, выписаны из госпиталей Западного военного округа

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Специалисты медицинской службы Западного военного округа (ЗВО) с начала текущего года оказали квалифицированную помощь в лечении 4-м тысячам пациентов с диагностированным Covid-19.

«Мощности медицинской службы Западного военного округа позволяют оказывать помощь регионам в борьбе с коронавирусом. Имеется необходимый запас медикаментов. Медицинские учреждения укомплектованы специалистами высокого уровня, имеющих опыт борьбы с Covid-19 в том числе за рубежом», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

В распоряжении военных медиков новая аппаратура для тщательного обследования и лечения поступающих в учреждения пациентов.

В Западном военном округе дополнительно к военным госпиталям и поликлиникам были построены  6 многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Подольске и Одинцово.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19
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