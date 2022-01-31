31.01.2022 (05:15)

Ракетные корабли и авиация Северного флота отработали противолодочные задачи в Норвежском море



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ракетные корабли и авиация Северного флота отработали противолодочные задачи в Норвежском море

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота отработал противолодочные задачи в Норвежском море.

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал флота Касатонов», с использованием противолодочного вертолёта осуществили поиск подводных лодок условного противника.

Моряки совершенствовали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков.

Лётчики модернизированного противолодочного вертолёта Ка-27М, осуществили взлёт с борта фрегата «Адмирал флота Касатонов», выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному и магнитометрическому поиску подводных лодок с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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