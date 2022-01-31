Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2022 (05:15)

Ракетные корабли и авиация Северного флота отработали противолодочные задачи в Норвежском море

Фото Видео

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота отработал противолодочные задачи в Норвежском море.

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал флота Касатонов», с использованием противолодочного вертолёта осуществили поиск подводных лодок условного противника.

Моряки совершенствовали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков.

Лётчики модернизированного противолодочного вертолёта Ка-27М, осуществили  взлёт с борта фрегата «Адмирал флота Касатонов», выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному и магнитометрическому поиску подводных лодок с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили группу условных диверсантов
Крейсер «Пётр Великий» провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота
В Новороссийской военно-морской базе отпраздновали двадцатилетие подъема флага на морском тральщике «Валентин Пикуль»
Мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии отработали межвидовое взаимодействие с экипажами вертолетов армейской и беспилотной авиации

Метки:
Учения , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false