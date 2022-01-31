31.01.2022 (05:00)

Минобороны России построит по поручению Президента РФ больницу с поликлиникой для Московской области

В рамках выполнения поручения Президента России специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возводят на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона.

С просьбой о строительстве силами Минобороны России современного медучреждения в Московской области обратился к Президенту РФ Губернатор Андрей Воробьев.

В городском округе Истра военные строители строят многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест, в котором будут развернуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация.

Ход строительных работ проинспектировали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В составе стационара проектом предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой и отделения медицинской реабилитации и эндоскопии, а также поликлиники.

Медицинскую помощь в стенах нового центра смогут также получить пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

Общая площадь застройки масштабного объекта превысит 22,3 тыс. квадратных метров. Сдать новое медицинское учреждение, построенное «под ключ» военные строители планируют уже в мае 2022 года.

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