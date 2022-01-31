Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2022 (05:00)

Минобороны России построит по поручению Президента РФ больницу с поликлиникой для Московской области

В рамках выполнения поручения Президента России специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возводят на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона.

С просьбой о строительстве силами Минобороны России современного медучреждения в Московской области обратился к Президенту РФ Губернатор Андрей Воробьев.

В городском округе Истра военные строители строят многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест, в котором будут развернуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация.

Ход строительных работ проинспектировали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В составе стационара проектом предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой и отделения медицинской реабилитации и эндоскопии, а также поликлиники.

Медицинскую помощь в стенах нового центра смогут также получить пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

Общая площадь застройки масштабного объекта превысит 22,3 тыс. квадратных метров. Сдать новое медицинское учреждение, построенное «под ключ» военные строители планируют уже в мае 2022 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российские военнослужащие продолжают проводить дезинфекцию объектов военной базы в Таджикистане
С начала года 14 тысяч военнослужащих ЗВО прошли полный курс ревакцинации от коронавирусной инфекции
Военнослужащих Каспийской флотилии ревакцинировали от COVID-19 новой партией вакцины
В рамках противоэпидемических мероприятий военнослужащие РХБ защиты ЮВО в Армении проводят дезинфекцию объектов российской военной базы

Метки:
Главное военно-медицинское управление Минобороны России (ГВМУ) , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false