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31.01.2022 (00:00)

Более 500 тысяч военнослужащих примут участие в отборочных состязаниях в рамках АрМИ-2022

В Вооруженных силах Российской Федерации стартовали отборочные состязания в рамках Армейских международных игр. Они будут проходить в четыре этапа и закончатся в мае-июне 2022 года. По их результатам, для участия в каждом конкурсе, будет отобрана сборная команда Российской Федерации.

В общей сложности во всех четырех этапах испытаний, которые будут проводиться в рамках плановых занятий по боевой подготовке, примут участие более 500 тыс. военнослужащих и 90 тыс. подразделений. Применение состязательного принципа в боевой подготовке при таком охвате позволяет значительно повысить эффективность подготовки военных специалистов и поднять их профессионализм.

За три последних года количество привлеченного к испытаниям личного состава возросло в 9 раз.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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