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30.01.2022 (23:00)

Собрание ЦВММ пополнилось предметами из семейной коллекции адмирала флота Феликса Громова

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого прошел акт передачи в музей на вечное хранение предметов из семейного собрания главнокомандующего ВМФ адмирала флота Феликса Громова. В церемонии приняли участие директор ЦВММ Руслан Нехай, дочь адмирала Влада Феликсовна, его внук Аликс и ответственные хранители фондов музея, в которых отныне будут храниться переданные в дар предметы.

Фонды музея пополнились флагом главнокомандующего ВМФ, парадной формой одежды адмирала флота, его кортиком и подзорной трубой, корабельным колоколом и моделью корабля, другими раритетами из семейного архива.  

Директор ЦВММ имени императора Петра Великого, выражая дарителям глубокую благодарность, сказал, что одной из основных задач работы музея является не только сохранение истории Военно-Морского Флота, но отражение деятельности его наиболее ярких представителей, которыми, без сомнения, являются главнокомандующие ВМФ. Роль каждого из них в развитии флота должна быть представлена в постоянной экспозиции музея.

«Переданные в дар музею – этому пантеону славы русских моряков предметы навечно сохранят память об адмирале флота Феликсе Громове для потомков, как надежно сберегаются до наших дней вещи, принадлежавшие императору Петру Великому, многим великим флотоводцам нашего Отечества» - сказал Руслан Нехай.       

Церемония передачи музею предметов завершила экскурсия по фондохранилищам Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
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