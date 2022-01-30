30.01.2022 (23:50)
Военные инженеры Воздушно-десантных войск в 2021 году обезвредили более 15 тыс. взрывоопасных предметов
Военные инженеры Воздушно-десантных войск ежегодно выполняют задачи по очистке местности от взрывоопасных предметов в местах боев во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Всего за 2021 год подвижными группами разминирования ВДВ обезврежено более 15 тыс. взрывоопасных предметов, проверено и очищено свыше 254 кв. км.
В ноябре 2021 года саперы-десантники из Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения в ходе очистки местности Себежского района обнаружили противопехотное минное поле времен Великой отечественной войны 1941-1945 гг.
В ходе кропотливой работы было обезврежено и утилизировано более 800 мин образца 1941 года.
Десантники ежегодно в соответствии с поступающими заявками от администраций субъектов Российской Федерации оказывают помощь в ликвидации последствий ледоходов и паводков.
В целях выполнения этих задач в соединения и воинских частях на весенний период создаются специальные подвижные отряды. В каждом соединении подготовлена группа подрывников, способная взрывным способом защитить мосты и другие гидротехнические сооружения от негативных факторов ледохода.