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30.01.2022 (22:30)

Ансамбль ВДВ «Штурм» выступили на форуме юных корреспондентов в городе Ставрополе

Вокально-инструментальный ансамбль «Штурм» Ставропольского Кавказского казачьего полка выступили на масштабном патриотическом форуме «Школа юных корреспондентов», который прошел в городе Ставрополь.

В мероприятии приняли участие солист вокально-инструментального ансамбля полка гвардии старшина Александр Сергеев и поэт гвардии старший сержант Сергей Лобанов. Более 500 юнармейцев собрались в краевой столице, чтобы поделиться опытом со сверстниками и усовершенствовать навыки профессии журналистов.

Гости приятно мероприятия порадовали его участников своим творчеством: Сергей Лобанов – талантливый поэт, который сочетает службу в Российской армии с созданием поэтических сборников, а Александр Сергеев – композитор и музыкант, руководитель вокально-инструментальной группы «Штурм».

Песни группы «Штурм» направлены на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через воспевание примеров героизма и личного мужества сынов России. Их творчество рассказывает не только о тяжёлых и неспокойных буднях воинов-десантников, но и о службе в других родах войск Вооруженных сил РФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ансамбль , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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