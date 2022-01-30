30.01.2022 (21:45)

Участники лыжного перехода Воздушно-десантных войск провели военно-патриотическую акцию в городе Можайске

Участники лыжного перехода в честь 80-й годовщины Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года возложили цветы к Вечному огню и Мемориалу Славы в Городе воинской славы Можайске Московской области.

Это третий город, который посетили участники лыжного перехода.

Вместе с представителями городской администрации, ветеранами-десантниками, волонтерами и юнармейцами военнослужащие Воздушно-десантных войск возложили цветы и гирлянды к Вечному огню.

Всего личный состав пройдет более 850 км на лыжах, побывает в 16 городах. В каждом из них будут проведены акции, посвященные памяти героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Лыжный переход стартовал 27 января в подмосковном Раменском у мемориала «Вечный огонь». В нем принимают участие 80 десантников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Десантники пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, где 80 лет назад шли ожесточенные бои.

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 11 февраля 2022 г.

Справочно:

В течение января-февраля 1942 года в тыл немецких войск в районе западнее города Юхнов было сброшено с парашютами 7373 человека из состава 9-й и 214-й воздушно-десантных бригад. Авиационная группа, созданная для проведения операции, имела в своем составе 352 транспортных самолета. Всего в ходе Вяземской воздушно-десантной операции была осуществлена выброска свыше 10 тыс. десантников.

В течение более пяти месяцев десантники прошли в тылу противника свыше 600 км, освободили около 200 населенных пунктов, уничтожили до 15 тыс. солдат и офицеров противника, вывели из строя много боевой техники.

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