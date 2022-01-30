30.01.2022 (20:30)
Летчики Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе
Летчики отдельной эскадрильи смешанного авиационного полка Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе в ходе учения с арктической экспедиционной группировкой под руководством командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.
По замыслу учения шесть экипажей противолодочных самолетов Ту-142 совершили перелет в условный арктический район, находящийся на значительном удалении от аэродрома базирования. Для увеличения дальности полета летчики отработали дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.
Фактически учение было проведено в районе дислокации авиационной эскадрильи в Вологодской области. В нём было задействовано два самолёта Ту-142 Северного флота и самолет заправщик Ил-78 ВКС России. Было совершено 12 самолётовылетов. В ходе каждого из них экипажи Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе. Во время дозаправки самолеты противолодочной авиации выполняли сближение с танкером на дистанцию 10-15 метров поочередно.
Все учебно-боевые упражнения были выполнены с высоким качеством и соблюдением правил безопасности полётов.