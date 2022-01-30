30.01.2022 (19:45)

В Учебном центре войск радиационной, химической и биологической защиты более 400 новобранцев, призванных на военную службу приведены к Военной присяге

В Московской области более 400 новобранцев из различных субъектов Российской Федерации, призванных на военную службу в учебный центр радиационной, химической и биологической защиты освоили программу начальной военной подготовки и приведены к присяге.

В торжественной церемонии приведения к Военной присяге военнослужащих молодого пополнения принял участие весь личный состав учебного центра. Начальник учебного центра, полковник Дмитрий Пятойкин, в приветственном слове напомнил всем военнослужащим о значимости военной присяги. С поздравительным словом выступил помощник начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-политической работе – полковник Неживой Евгений Николаевич. Также, поздравить военнослужащих в этот торжественный день приехал ветеран войск радиационной, химической и биологической защиты, почетный ветеран учебного центра, полковник запаса Дьяков Николай Александрович.

В дальнейшем военнослужащие приступят к трехмесячной подготовке по специальности, которая завершится выпускными экзаменами комиссии Управления Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

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