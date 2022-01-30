30.01.2022 (18:30)
Инспекторы ВАИ ЦВО в Самаре провели акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий
Инспекторы военной автоинспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре провели акцию «Ремень безопасности» с целью информирования водителей о необходимости использования ремней безопасности.
Военные автоинспекторы провели осмотр технического состояния транспортных средств, работу осветительных приборов, двигателей и тормозной системы. Каждому военнослужащему – владельцу личного автотранспорта инспекторы ВАИ вручили специальные памятки указывающие на необходимость соблюдения правил дорожного движения.
В ходе акции особое внимание уделялось проверке работоспособности и состоянию ремней безопасности, а также подголовников сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства.
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