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30.01.2022 (17:45)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Леонида Куравлева

«Ушел из жизни выдающийся актер, безгранично обаятельный, скромный и порядочный человек. Яркий талант, разносторонние знания и высокая работоспособность позволили ему сыграть множество разноплановых ролей, создать удивительно светлые, душевные и незабываемые образы, которые покорили сердца миллионов зрителей», - отметил Сергей Шойгу.

Также глава российского военного ведомства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким Леонида Куравлева.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Леонида Вячеславовича Куравлева» - сказал Министр обороны.

Леонид Куравлев скончался сегодня в Москве на 86-м году жизни. За свою жизнь он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Наибольшую известность Леониду Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Золотой теленок», «Вий».

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Метки:
Министр обороны
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