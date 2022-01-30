30.01.2022 (18:00)

Военно-исторический музей ЦВО в Самаре провел экскурсию для военнослужащих соединения управления

Военно-исторический музей Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре провел экскурсию по исторической экспозиции для молодого пополнения соединения управления Второй общевойсковой армии.

В ходе экскурсии по выставочным залам, военнослужащим показали артефакты разных эпох, хранимые в фонде музея. Изюминкой мероприятия было посещение экспозиции, посвященной 5-му гусарскому Александрийскому полку – легендарным «Бессмертным» гусарами. Экспозиция занимает несколько залов музея, и является одной из самых богатых коллекций, посвященных военному формированию.

5-ый гусарский Александрийский Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк был сформирован в 1776 году, отличился на полях сражений и стал одним из самых известных полков русской конницы.

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