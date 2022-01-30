30.01.2022 (17:15)
Профилактический осмотр личного автотранспорта военнослужащих провели инспекторы ВАИ в Красноярском крае
Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции провели профилактический осмотр личного автотранспорта военнослужащих в Красноярском крае.
В ходе осмотра военные автоинспекторы проверили состояние технической исправности транспортных средств военнослужащих, а также наличие знака аварийной остановки, медицинской аптечки, огнетушителя, светоотражающего жилета и наличие необходимых документов.
Кроме этого, с военнослужащими была проведена беседа по соблюдению правил дорожного движения и доведена информация об аварийности на территории региона, причинах и последствиях автомобильных аварий.
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