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30.01.2022 (16:45)

Морская авиация Балтийского флота получила новейшие истребители Су-30СМ2

На аэродром в г. Черняховске Калининградской области прибыли четыре модернизированных сверхманевренных многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ2, который вошли в состав смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота. Самолет были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили многокилометровый перелет в Калининградскую область.

В торжественной церемонии встречи самолетов приняли участие представители командования морской авиации флота, личный состав авиачасти.

Экипажи прошли соответствующее переобучение, в ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолетов, их технологическую базу и особенности пилотирования, прошли специализированный курс на наземных тренажерах и выполнили практические полеты.

Основным отличием самолета Су-30СМ2 от его предшественника Су-30СМ, который также стоит на вооружении авиаполка морской авиации Балтийского флота, является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.  

 Ожидается, что перевооружение смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота с самолетов Су-24М на самолеты Су-30СМ2 в 1,5 раза повысит его боевой потенциал.  Ранее в 2016-2018 годах в полк были поставлены восемь самолетов Су-30СМ.    

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Авиация
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