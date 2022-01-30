30.01.2022 (16:30)
Чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью прошел в Новосибирске
Чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по офицерскому зимнему троеборью прошел в Новосибирске.
В соревнованиях принимали участие 77 спортсменов из 18 команд объединений, соединений и воинских частей ЦВО, а также военных ВУЗов, дислоцированных в Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Вольске, Омске, Новосибирске.
В течение трёх дней военнослужащие соревновались в плавании вольным стилем на дистанции 200 и 300 метров, стрельбе из штатного оружия (упражнение ПМ-1, 2, 3), лыжной гонке на дистанции 5, 10 км.
Победителями соревнований стала команда Вольского военного института материально-технического обеспечения (ВИМО), второе место у команды военнослужащих общевойскового объединения, дислоцированного в Сибири и третье место у команды военнослужащих объединения ВВС и ПВО ЦВО.
Также победители были определены в личном первенстве по трем возрастным группам.
Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.
Данный чемпионат является отборочным этапом чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью.