30.01.2022 (16:30)

Чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью прошел в Новосибирске

Чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по офицерскому зимнему троеборью прошел в Новосибирске.

В соревнованиях принимали участие 77 спортсменов из 18 команд объединений, соединений и воинских частей ЦВО, а также военных ВУЗов, дислоцированных в Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Вольске, Омске, Новосибирске.

В течение трёх дней военнослужащие соревновались в плавании вольным стилем на дистанции 200 и 300 метров, стрельбе из штатного оружия (упражнение ПМ-1, 2, 3), лыжной гонке на дистанции 5, 10 км.

Победителями соревнований стала команда Вольского военного института материально-технического обеспечения (ВИМО), второе место у команды военнослужащих общевойскового объединения, дислоцированного в Сибири и третье место у команды военнослужащих объединения ВВС и ПВО ЦВО.

Также победители были определены в личном первенстве по трем возрастным группам.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.

Данный чемпионат является отборочным этапом чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью.

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