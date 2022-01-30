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30.01.2022 (15:30)

Российские военнослужащие продолжают проводить дезинфекцию объектов военной базы в Таджикистане

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 201-ой военной базы в Таджикиствне ежедневно проводят дезинфекцию объектов военных городков соединения в целях профилактики коронавирусной инфекции.

Подразделения РХБ защиты выполняют санитарную обработку контрольно-пропускных пунктов, наружных поверхностей в местах несения службы суточным нарядом, мест проживания и приёма пищи, а также служебных зданий и сооружений.

На полигонах Ляур и Самбули действуют мобильные посты РХБ защиты, выполняющие задачи во взаимодействии с медицинскими подразделениями соединения. Военнослужащие обрабатывают вооружение, военную и специальную технику, также организовано постоянное наблюдение за эпидемиологической обстановкой в подразделениях.

Специальная обработка производится универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ, переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Медицина , Военная база , Таджикистан , COVID-19
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