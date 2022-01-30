30.01.2022 (16:00)

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов открыл зал бокса в спортивной школе ЦСФПиВ (г. Иркутск) филиала ЦСКА/Хабаровск

В спортивной школе (комплексной) Центра специальной физической подготовки и выживания города Иркутска филиала ЦСКА/Хабаровск произошло неординарное событие. Здесь открылся зал бокса, и теперь в спортшколе будет развиваться и этот вид спорта.

На церемонию открытия помимо начальника ЦСКА полковника Артема Громова прибыли многие почетные гости: член исполкома Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, председатель городской думы г. Иркутска Евгений Стекачев, президент федерации бокса Иркутской области Сергей Силко, исполнительный директор Иркутской региональной СОО «Иркутская областная федерация бокса» Анатолий Байков, чемпион Европы и Игр доброй воли по боксу, участник летних Олимпийских игр в Сиднее Андрей Мишин, начальники и представители филиалов ЦСКА Александр Смиренников (Хабаровск), Андрей Харин (Санкт-Петербург), Виктор Чепурнов (Ростов), Роман Махонин (Самара), Татьяна Синенко (Севастополь), Игорь Синегубов (Смоленск).

Право перерезать красную ленточку было предоставлено полковнику Артему Громову, Кириллу Щекутьеву, Сергею Силко и Андрею Мишину.

С приветственным словом на церемонии открытия зала бокса выступили начальник ЦСКА полковник Артем Громов, член исполкома Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, председатель городской думы г. Иркутска Евгений Стекачев и президент федерации бокса Иркутской области Сергей Силко.

В частности, полковник Артем Громов, поздравив воспитанников СШ (К) с открытием зала бокса, высказал добрые слова в адрес тех, кто, невзирая на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией в минувшем году, смог подготовить к сдаче этот объект.

Как отметили выступающие, пройдут годы, и, возможно, те мальчишки и девчонки, для которых сегодня открылся этот зал, станут яркими спортивными звездами. Участники торжества выразили надежду, что что из рук тренеров выпорхнут новые чемпионы и пожелали им удачи и побед.

Праздник украсили выступления артистов Народного театра драмы (г. Иркутск) и воспитанниц отделения художественной гимнастики СШ (К) ЦСФПиВ (г. Иркутск) филиала ЦСКА/Хабаровск.

Затем прошли показательные поединки на новом ринге юных воспитанников отделения бокса спортшколы.

После окончания торжественной части начальник ЦСКА полковник Артем Громов вместе с начальниками филиалов выехал на спортивную базу «Озеро Байкал», где осмотрел объекты комплекса.

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