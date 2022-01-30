30.01.2022 (15:15)

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов открыл зал вольной борьбы в Иркутске

В спортивной школе (комплексной) города Иркутска открылся еще один зал - вольной борьбы.

Под аплодисменты собравшихся красную ленточку перерезали начальник ЦСКА полковник Артем Громов, заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев и заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области, президент федерации спортивной (вольной) борьбы Иркутской области Константин Алдаров.

Первым с приветственным словом в честь этого события к сотрудникам центра и юным армейским спортсменам обратился начальник Центрального спортивного клуба Армии.

Как отметил Артем Валерьевич, сибиряки в очередной раз доказали, что они - люди слова: «Буквально полгода назад последовало предложение по реорганизации спортивного зала, его дооборудованию, оснащению, и вот сегодня мы присутствуем на значимом событии для отделения вольной борьбы спортивной школы». Начальник ЦСКА поблагодарил администрации города Иркутска и Иркутской области за помощь, которая оказывается Центру специальной физической подготовки и выживания, и пожелал юным спортсменам здоровья, успехов и побед на соревнованиях.

Украшением праздника стали выступления Государственного бурятского ансамбля «Степные напевы», а также исполнение Александром Таинкиным Гимна вольной борьбы.

В завершение мероприятия прошли показательные поединки юных армейских вольников в новом зале.

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