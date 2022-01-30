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30.01.2022 (15:00)

Танкисты военной базы ЮВО в Адыгее провели ночные бои на современных танках Т-72Б3 в рамках занятий по оперативной и боевой подготовке

Танковые экипажи военной базы 49-й общевойсковой армии (ЮВО), дислоцированной в Абхазии в рамках плановых занятий по оперативной и боевой подготовке на полигоне Майкопский в Адыгее провели ночные бои на современных танках Т-72Б3.

В ходе учебных мероприятий военнослужащие продемонстрировали навыки ведения боевых действий, применяя метод «танковых дуэлей», когда одна бронемашина находится в засаде, а вторая действует на удалении до 4 тыс. м, скрытно меняя огневые позиции.

По замыслу участникам «дуэли» необходимо было обнаружить танк соперника, взять его на прицел и поразить управляемой ракетой. Каждый элемент боя сопровождался докладами экипажей руководителю занятий по средствам связи, что позволяло оперативно оценивать действия военнослужащих.

Кроме того, в танковых поединках на технике экипажи совершенствовали навыки маневрирования в реальной боевой обстановке, выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки, боевой стрельбы по неподвижным и движущимся целям из орудий Т-72Б3.

Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танки , Боевая подготовка
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