Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.01.2022 (14:45)

В новом 415-м учебном центре ЮВО состоялось торжественное приведение к Военной присяге более 300 новобранцев

В новом 415-м учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном на общевойсковом полигоне Молькино в Краснодарском крае, состоялось торжественное приведение к Военной присяге более 300 новобранцев осеннего призыва.

На первом этапе службы все новобранцы прошли обязательную начальную общевойсковую подготовку – изучили уставы и обязанности военнослужащих, характеристики оружия, основы и правила стрельбы, ознакомились с историей и боевыми традициями ЮВО.

С принятием Военной присяги военнослужащих поздравили их родители и родственники, приглашённые командованием воинской части. Воинский ритуал завершился прохождением подразделений торжественным маршем и концертом военного оркестра.

В дальнейшем молодым военнослужащим предстоит обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ». Помимо механиков-водителей, командиров и наводчиков-операторов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров в учебном центре организована подготовка водителей автомобильной специальной техники, включая современные бронеавтомобили.

С началом 2022 года приступили к обучению в учебном центре более 300 младших специалистов. Всего в течение учебного года в интересах ЮВО будет подготовлено около 1,2 тыс. младших специалистов, в том числе механиков-водителей танков и БМП, а также около 100 водителей категории «D» и «СE».

Справочно:

Учебный центр ЮВО начал свою работу с 1 декабря 2021 года. В центре осуществляется подготовка и переподготовка военнослужащих, проходящих военную службу на должностях водителей.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более 650 новобранцев Военной академии РВСН имени Петра Великого и Межвидового регионального учебного центра РВСН в Ярославской области приняли Военную присягу
Курсанты Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота в Ейске приняли Военную присягу
В бригаде связи гвардейской танковой армии ЗВО состоялась церемония приведения к Военной присяге
В Смоленской области новобранцы общевойсковой армии ЗВО выполнили свои первые учебные стрельбы из вооружения БТР-82А

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Присяга
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false