30.01.2022 (14:45)

В новом 415-м учебном центре ЮВО состоялось торжественное приведение к Военной присяге более 300 новобранцев

В новом 415-м учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном на общевойсковом полигоне Молькино в Краснодарском крае, состоялось торжественное приведение к Военной присяге более 300 новобранцев осеннего призыва.

На первом этапе службы все новобранцы прошли обязательную начальную общевойсковую подготовку – изучили уставы и обязанности военнослужащих, характеристики оружия, основы и правила стрельбы, ознакомились с историей и боевыми традициями ЮВО.

С принятием Военной присяги военнослужащих поздравили их родители и родственники, приглашённые командованием воинской части. Воинский ритуал завершился прохождением подразделений торжественным маршем и концертом военного оркестра.

В дальнейшем молодым военнослужащим предстоит обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ». Помимо механиков-водителей, командиров и наводчиков-операторов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров в учебном центре организована подготовка водителей автомобильной специальной техники, включая современные бронеавтомобили.

С началом 2022 года приступили к обучению в учебном центре более 300 младших специалистов. Всего в течение учебного года в интересах ЮВО будет подготовлено около 1,2 тыс. младших специалистов, в том числе механиков-водителей танков и БМП, а также около 100 водителей категории «D» и «СE».

Справочно:

Учебный центр ЮВО начал свою работу с 1 декабря 2021 года. В центре осуществляется подготовка и переподготовка военнослужащих, проходящих военную службу на должностях водителей.

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