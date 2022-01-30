30.01.2022 (14:30)

В Волгограде состоялся итоговый пленум регионального отделения ДОСААФ России

В Волгоградском гарнизонном доме офицеров состоялся Пленум регионального совета ДОСААФ России. В нем приняли участие руководители всех региональных отделений оборонного общества, члены наблюдательного совета.

На пленуме были подведены итоги деятельности регионального отделения в 2021 году. С докладом перед собравшимся выступил руководитель регионального совета ДОСААФ России по Волгоградской области генерал-майор запаса Анатолий Знова.

Также были награждены лучше оборонные организации области. По итогам года лучшей организацией стала ПОУ «Волжская автошкола ДОСААФ».

Участников пленума и приглашенных гостей с 95-летием образования ДОСААФ России поздравили творческие коллективы дома офицеров.

На постоянной основе ДОСААФ России ежегодно проводит тысячи военно-патриотических, социально-ориентированных мероприятий и проектов, среди которых «Юнармейский десант», «Дни воинской славы», «Дни юного стрелка», авиационные перелеты, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий и многие другие.

ДОСААФ активно принимает участие в деятельности всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России – самый крупный коллективный участник юнармейского движения.

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