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30.01.2022 (14:00)

На базе хабаровского филиала ЦСКА начальник армейского клуба полковник Артем Громов провел подведение итогов работы филиалов

На базе хабаровского филиала ЦСКА прошло подведение итогов работы филиалов армейского Клуба за 2021 год и выполнения задач, поставленных на втором Всероссийском форуме ЦСКА. Провел мероприятие начальник армейского Клуба Артем Громов.

На подведении итогов присутствовали начальники и представители филиалов Центрального спортивного клуба Армии Александр Смиренников (Хабаровск), Андрей Харин (Санкт-Петербург), Виктор Чепурнов (Ростов), Роман Махонин (Самара), Татьяна Синенко (Севастополь), Игорь Синегубов (Смоленск).

Каждый руководитель отчитался о проделанной филиалом работе в 2021 году, а также о выполнении задач, поставленных на втором Всероссийском форуме ЦСКА, прошедшем в Москве в ноябре 2021 года.

На совещании руководителям филиалов были поставлены основные задачи на 2022 год.

Начальник ЦСКА поблагодарил присутствующих за показанные результаты в трудовой деятельности и призвал не снижать показателей в наступившем году, невзирая на сложную обстановку в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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