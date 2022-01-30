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30.01.2022 (13:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург – бронзовый призер Кубка России по сноуборду

В Миассе на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» завершился 3 этап Кубка России по сноуборду. В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов.

Среди мужчин 2008 года рождения и старше в дисциплине слоупстайл бронзовую медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Никита Абозовик, показав результат 60 очков.

Победу одержал представитель Челябинской области Илья Баскаков, набрав 100 очков.

Второе место занял Александр Смелов из Свердловской области (80 очков).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Соревнования , Спортивные роты
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