30.01.2022 (13:45)
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург – бронзовый призер Кубка России по сноуборду
В Миассе на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» завершился 3 этап Кубка России по сноуборду. В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов.
Среди мужчин 2008 года рождения и старше в дисциплине слоупстайл бронзовую медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Никита Абозовик, показав результат 60 очков.
Победу одержал представитель Челябинской области Илья Баскаков, набрав 100 очков.
Второе место занял Александр Смелов из Свердловской области (80 очков).
Новости по теме:
В Ивановском гвардейском соединении ВДВ завершились Всероссийские соревнования по самбо памяти генерал-майора Станислава Лаговского
Метки: