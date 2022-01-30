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30.01.2022 (13:30)

Специалисты НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ приняли участие в научно-практической конференции «Судовая мебель - 2022»

В Северодвинске состоялась одиннадцатая научно-практическая конференция «Судовая мебель – 2022», организованная АО «НИПТБ «Онега» совместно с АО «ПО «Севмаш».

В работе конференции приняли участие представители ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», предприятий судостроительной отрасли, изготовителей судовой мебели, поставщиков материалов и комплектующих изделий.

На конференции обсуждались проблемные вопросы производства судовой мебели и элементов интерьеров помещений кораблей и судов Военно-Морского Флота. Большая часть конференции была посвящена вопросам импортозамещения.

В ходе конференции специалисты НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» выступили с докладами, посвященными порядку допуска неконструкционных неметаллических материалов для применения на кораблях и судах Военно-Морского Флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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