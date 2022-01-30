30.01.2022 (13:00)

Более 29 тыс. военнослужащих ЦВО стали участниками программы военной ипотеки

Более 29 тыс. военнослужащих ЦВО стали участниками накопительно-ипотечной системы. Об этом журналистам рассказал начальник филиала «Центральный» федерального государственного автономного учреждения ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны Российской Федерации Валерий Овчаренко.

«Более 29 тыс. военнослужащих получили свидетельства о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа для приобретения жилых помещений за весь период работы, в данном направлении начиная с 2013 года», - сказал Валерий Овчаренко.

Он отметил, что всего за время работы филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны Российской Федерации специалистами учреждения внесены в сводные списки по всем направлениям накопительно-ипотечной системы и направлены в Департамент жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России сведения в отношении 18871 военнослужащего, за аналогичный период 2020 года внесены, в сводные списки по всем направлениям накопительно-ипотечной системы 17688 военнослужащих. «За 2021 год принято решений на выплату денежных средств, дополняющих накопления, в отношении 388 участников НИС и членов их семей на сумму 764 млн. рублей», - уточнил Валерий Овчаренко.

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