30.01.2022 (12:30)

Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь многодетной семье в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии совместно с представителями отделения «Милосердия», основанного при войсковом храме Александра Невского соединения, в очередной раз оказали помощь многодетной семье, проживающей в селе Джээк Иссык-Атинского района республики.

Семья Жумакадыравых, в которой шесть несовершеннолетних детей, обратилась за помощью к командованию объединенной российской военной базы в Киргизии. Глава семейства сейчас находится в больнице, а супруга постоянно работает, однако семья находится в бедственном положении.

Российские военнослужащие в кратчайшие сроки собрали и передали им теплые вещи, обувь и продукты питания.

Военнослужащие объединенной российской военной базы на протяжении многих лет помогают не только малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и продолжают оказывать поддержку детскому дому семейного типа «Алтын уя» и реабилитационному центру «Умут».

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