30.01.2022 (12:00)

Более 200 школьников Тюменской области вступили в ряды движения «Юнармия»

В Тюмени состоялась торжественная церемония посвящения более 200 юношей и девушек в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В мероприятии принял участие заведующий отделом Тюменского президентского кадетского училища Министерства обороны Российской Федерации Сергей Пономарёв, где поздравил ребят с этим знаменательным событием и принял клятву верности юнармейца у юных патриотов. Затем каждому новому участнику движения был выдан нагрудный знак отличия и личная книжка.

Справочно:

Инициатива создания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» принадлежит Министру обороны Российской Федерации. Основной задачей движения является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране. На сегодняшний день во всех 85 субъектах России открыты региональные штабы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и уже более 1 миллиона детей нашей страны произнесли клятву юнармейца.

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