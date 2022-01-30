30.01.2022 (11:30)

Юнармейцы Самарской области почтили память погибших в годы Великой отечественной войны

Юнармейцы из села Исыклы Самарской области приняли участие в акции "Перекличка постов номер 1" в память о жителях-защитниках Ленинграда в годы фашистской блокады.

Школьники отстояли почетную вахту возле мемориала Великой отечественной войны в парке победы, а также навели порядок и почистили снег вокруг памятника. Память погибших почтили минутой молчания.

В акции принимали участие юнармейцы из отряда «Регион-63» ранее посмотревшие трансляцию всероссийского открытого урока «Город вечно живых», посвящённого дню окончательного снятия блокады Ленинграда советскими войсками, ведущуюся из музея обороны Ленинграда в Санкт-Петербурге.

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