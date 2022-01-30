30.01.2022 (11:00)

Командующий гвардейской танковой армии ЗВО поздравил личный состав с 79-й годовщиной образования танкового объединения

Командующий гвардейской танковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Сергей Кисель поздравил командование и личный состав с 79-й годовщиной образования танкового объединения.

«От имени Военного совета и от себя лично поздравляю ветеранов, личный состав соединений и воинских частей объединения с Днем образования гвардейской Краснознамённой танковой армии ЗВО. На сегодняшний день наши подразделения являются эталоном профессионализма при выполнении самых сложных задач в любой обстановке. Решительность, быстрота и натиск - вот что всегда отличало танковую армию. Высокий уровень подготовки, выдержка и упорство помогают осваивать самые современные образцы боевых машин и всегда достигать поставленных целей», - сказал командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Командующий объединением пожелал всем военнослужащим крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности на благо нашей Родины.

По боевому составу танковая армия ЗВО— это уникальное объединение, равным которых по боевым возможностям в Сухопутных войсках нет. Части армии дислоцированы в нескольких субъектах страны.

За последние несколько лет состав армии значительно увеличился, в ней воссозданы инженерные, разведывательные, танковые, мотострелковые подразделения. Органы управления и структура объединения позволяют повысить качество боевой подготовки, качественно решать возложенные задачи по предназначению, эффективно организовывать и контролировать повседневную деятельность, планировать боевое применение войск.

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