30.01.2022 (11:45)

В Амурском соединении дальней авиации проведен единый правовой час посвященный «Цветным революциям»

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, проведён единый правовой день, посвященный широкомасштабным акциям по дестабилизации ситуации в конкретных странах, осуществляющим государственный переворот с целью замены действующего руководства на лояльных Западу политиков.

Название «цветная революция» тема получила в связи с тем, что символом оппозиции часто становились цветы («Революция роз» в Грузии, «Тюльпановая революция» в Киргизии), либо оппозиция использовала отличительные знаки сторонников определенного цвета (пример, «Оранжевая революция» на Украине, 2004 год).

В ходе мероприятий, личному составу наглядно продемонстрирован список стран, в которых проходили госперевороты с целью захвата власти.

Также военнослужащих авиационного соединения более подробно проинформировали о произошедших событиях в начале января 2022 года в Республике Казахстан. Лишь благодаря своевременному вмешательству Коллективных миротворческих сил ОДКБ группам вооруженных боевиков под предлогом недовольства населения не удалось осуществить государственный переворот в данной республике.

Проведение правовых часов в воинских частях способствует повышению правовой грамотности военнослужащих, правильному толкованию законов, а также своевременному информированию о мировых событиях и новостях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице