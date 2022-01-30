30.01.2022 (11:15)

Сотрудники 47 военной автоинспекции ЗВО применили мобильный комплекс мониторинга дорожных ситуаций в Воронежской области

Сотрудники 47-й военной автоинспекции Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронеже, применили мобильный комплекс мониторинга дорожных ситуаций с комплексом беспилотного летательного аппарата в условиях обильных снежных осадков.

Новый комплекс организации безопасности дорожного движения на базе микроавтобуса повышенной проходимости предназначен для мониторинга и контроля обстановки в режиме реального времени, а также для оказания оперативного вмешательства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге.

Комплексы ОБДД оборудованы камерами замера скорости передвижения, беспилотным летательным аппаратом для мониторинга сложных дорожных ситуаций. Также мобильный комплекс подключен к автоматизированной информационной системе, которая позволяет получать картографическую информацию, проводить мониторинг движения автотранспорта, а также каталогизировать события, задействовать архивы по типам и категориям событий.

Благодаря полученному мобильному комплексу мониторинга дорожных ситуаций сотрудники 47-й военной автоинспекции Западного военного округа смогут увеличить охват зоны мониторинга дорожной ситуации в сложных метеоусловиях.

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