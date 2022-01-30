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30.01.2022 (10:45)

Инженеры общевойсковой армии ЗВО приступили к первым этапам конкурсов АрМИ-2022 «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

Военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к первым этапам международных конкурсов АрМИ-2022 «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» в Воронежской области.

В ходе подготовки к отборочным этапам инженерам предстоит на скорость оборудовать котлованы расчётами МДК-3, прокладывать пути через искусственные и естественные препятствия при помощи путепрокладчиков БАТ-2, переправлять технику через водоёмы на плавающих транспортёрах ПТС, а также перемещать и устанавливать противотанковых надолбов расчётами инженерных машин заграждения ИМР.

Военнослужащим предстоит пройти специальную подготовленную для инженерно-штурмовых подразделений полосу препятствий. После неё военным инженерам предстоит разминировать минные поля и выполнить сборку механизированного моста ТММ-3М.

Всего в отборочных этапах конкурсов АрМИ-2021 «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» принимают участие около 1000 инженеров общевойсковой армии ЗВО, лучшие из которых будут представлять армию на окружном этапе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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