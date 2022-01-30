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30.01.2022 (10:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели чемпионат по джиу-джитсу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели чемпионат по джиу-джитсу среди подразделений ОГРВ ПРРМ.

В соревнование приняло участие 10 команд представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Каждая команда состояла из 2 спортсменов разных весовых категорий. Согласно условиям чемпионата, участники состязались в 2 весовых категориях: до 73 кг и до 90 кг.

По итогам соревнования военнослужащие роты охраны заняли общекомандное первое место, второе место – ремонтная рота, третье место – рота мобильных средств связи. Призерам соревнований были вручены грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Соревнования
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