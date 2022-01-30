30.01.2022 (09:45)

На полигонах ВВО в Забайкалье установлены дополнительные пункты обогрева военнослужащих

На полигонах общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, установлены дополнительные пункты обогрева для военнослужащих. Они развернуты на на учебных полях, войсковых стрельбищах, авто и танкодромах.

В настоящее время занятия проходят в суровых погодных условиях при низкой температуре воздуха, которая порой опускается до -35 градусов, и порывистым ветром.

В связи с этим для личного состава, выполняющего задачи в полевых условиях, оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между занятиями погреться и перекусить. Специалистами продовольственной службы на местах организована выдача горячего чая и индивидуальных рационов питания.

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