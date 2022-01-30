30.01.2022 (09:30)
Юнармейцы Хабаровска приняли участие в акции «Дорога жизни»
В Хабаровске воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли активное участие в акции «Дорога жизни».
По традиции мероприятие началось с проведения митинга на площади Славы краевой столицы, посвящённого 78-й годовщине со дня полного снятия блокады города-Героя Ленинграда. В рамках акции «Дорога жизни» юнармейцы возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников, и жителей блокадного Ленинграда.
Также в памятной акции участвовали юноши и девушки из военных патриотических клубов Хабаровского края.
Акция названа в честь единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны, которая связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.