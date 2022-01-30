30.01.2022 (08:45)
В Хабаровске отметят 100-летие Волочаевской битвы
12 февраля пройдет церемония открытия мемориального музейного комплекса «Волочаевское сражение».
В этот день на территории комплекса будет звучать музыка в исполнении духового оркестра штаба Восточного военного округа.
Военный творческий коллектив ВВО исполнит для гостей мероприятия музыкальные композиции разных лет, военные марши.
Представители военно-исторического клуба «Амурский рубеж» из Хабаровска покажут реконструкцию боя. Запланированы выставка картин художников-дальневосточников, мастер-классы и угощение солдатской кашей.
По традиции пройдут соревнования по лыжным гонкам, посвященные годовщине сражения.
Ожидается, что побывать на празднике соберутся более тысячи человек из Хабаровска и Еврейской автономии
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