30.01.2022 (08:45)

В Хабаровске отметят 100-летие Волочаевской битвы

12 февраля пройдет церемония открытия мемориального музейного комплекса «Волочаевское сражение».

В этот день на территории комплекса будет звучать музыка в исполнении духового оркестра штаба Восточного военного округа.

Военный творческий коллектив ВВО исполнит для гостей мероприятия музыкальные композиции разных лет, военные марши.

Представители военно-исторического клуба «Амурский рубеж» из Хабаровска покажут реконструкцию боя. Запланированы выставка картин художников-дальневосточников, мастер-классы и угощение солдатской кашей.

По традиции пройдут соревнования по лыжным гонкам, посвященные годовщине сражения.

Ожидается, что побывать на празднике соберутся более тысячи человек из Хабаровска и Еврейской автономии

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