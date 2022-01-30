Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.01.2022 (08:45)

В Хабаровске отметят 100-летие Волочаевской битвы

12 февраля пройдет церемония открытия мемориального музейного комплекса «Волочаевское сражение». 

В этот день на территории комплекса будет звучать музыка в исполнении духового оркестра штаба Восточного военного округа.

Военный творческий коллектив ВВО исполнит для гостей мероприятия музыкальные композиции разных лет, военные марши.

Представители военно-исторического клуба «Амурский рубеж» из Хабаровска покажут реконструкцию боя. Запланированы выставка картин художников-дальневосточников, мастер-классы и угощение солдатской кашей.

По традиции пройдут соревнования по лыжным гонкам, посвященные годовщине сражения.

Ожидается, что побывать на празднике соберутся более тысячи человек из Хабаровска и Еврейской автономии

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Приморском крае стартовал открытый чемпионат по дзюдо среди военнослужащих ВВО
В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О.Макарова состоялся выпуск мичманов
В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота организована работа по оперативному реагированию на неисправности на объектах ЖКХ
Собрание Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге пополнилось предметами из семейной коллекции адмирала флота Феликса Громова

Метки:
Восточный военный округ , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false