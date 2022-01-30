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30.01.2022 (08:30)

На Сахалине в честь 95-летия ДОСААФ России состоялся открытый турнир по спортивному метанию ножа

На Сахалине в честь  95-й годовщины образования ДОСААФ России между участниками всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» состоялся открытый турнир по спортивному метанию ножа.

В соревнованиях приняло участие более 100 юнармейцев из Холмска, Анивы, Смирных, Ногликов, Невельска, Троицкого и Южно-Сахалинска.

Судьи оценивали точность метания ножа с различных дистанций. Участники выявляли сильнейших в возрастной группе от 14 до 17 лет. Организаторами выступили ВВПОД «Юнармия», Федерация спортивного метания ножа Сахалинской области и международная ассоциация ветеранов специальных подразделений «Альфа».

Самые меткие юнармейцы Сахалинской области отправятся защищать честь островного региона на чемпионат по спортивному метанию ножа Дальнего Востока.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Соревнования , Юнармия , ДОСААФ
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