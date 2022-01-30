30.01.2022 (08:00)

В Приморском крае стартовал открытый чемпионат по дзюдо среди военнослужащих ВВО

В Уссурийске начался открытый чемпионат по дзюдо среди военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском крае.

В соревнованиях принимают участие более 200 военнослужащих в составе 26 армейских команд. Спортсмены состязаются в 7 весовых категориях – от 60 кг до 100 кг.

Силу и технику участников оценивает коллегия судей на оборудованной точке. Победители и призеры в своих весовых категориях были награждены кубками и грамотами, а также медалями от командования армии. Также были учреждены специальные призы «За лучшую технику», «За волю к победе», «За самый быстрый поединок». Победители будут представлять объединение на чемпионате ВВО. Чемпионат завершится 1 февраля текущего года.

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