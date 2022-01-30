30.01.2022 (07:30)

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О.Макарова состоялся выпуск мичманов

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О.Макарова (ТОВВМУ) во Владивостоке состоялся выпуск мичманов, прошедших обучение по средне-специальному курсу подготовки.

В торжественной церемонии приняли участие представители штаба Тихоокеанского флота, а также ветеранских организаций. Временно исполняющий обязанности начальника училища капитан 1 ранга Эдуадр Москаленко поблагодарил выпускников за усердие в освоении специальности и пожелал достойно служить на флоте сохраняя и преумножая лучшие традиции военно-морской службы воинов-тихоокеанцев.

Курсанты завершили освоение образовательной программы, в ходе которой они проходили морскую практику на кораблях Тихоокеанского флота. Мичманские погоны получили все военнослужащие, успешно обучившиеся на специалистов корабельной связи. Уже в ближайшее время выпускники приступят к приёму дел и должности на кораблях Тихоокеанского флота.

Справочно:

В единственном высшем военно-морском учебном заведении на Дальнем Востоке курсанты проходят обучение по семи специальностям высшего образования: кораблевождению и эксплуатации морских средств навигации, применению и эксплуатации морского вооружения надводных кораблей и подводных лодок, береговых ракетных комплексов и артиллерии, акустических средств, радиотехнических средств кораблей и другим.

За время существования ТОВВМУ было подготовлено более 20 тысяч офицеров, из которых более 240 стали адмиралами и генералами. 17 выпускников и сотрудников училища получили звания Героя Советского Союза и Героя России.

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