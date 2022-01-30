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30.01.2022 (07:00)

В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота организована работа по оперативному реагированию на неисправности на объектах ЖКХ

Все объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в зоне ответственности жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в воинских гарнизонах Тихоокеанского флота (ТОФ) бесперебойно обеспечивают потребителей всеми видами ресурсов.

Аварийно-диспетчерская служба филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту находится в круглосуточной готовности на приём заявок по выявленным неисправностям и оперативно принимает меры по их устранению.

В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ находятся около 200 котельных. Все объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры были своевременно и качественно подготовлены к отопительному сезону и в плановом режиме осуществляют свою работу.

Руководством жилищно-коммунальных служб Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ТОФ приняты всесторонние меры по недопущению и незамедлительному предотвращению аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящихся в ведении Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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