30.01.2022 (07:00)

В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота организована работа по оперативному реагированию на неисправности на объектах ЖКХ

Все объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в зоне ответственности жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в воинских гарнизонах Тихоокеанского флота (ТОФ) бесперебойно обеспечивают потребителей всеми видами ресурсов.

Аварийно-диспетчерская служба филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту находится в круглосуточной готовности на приём заявок по выявленным неисправностям и оперативно принимает меры по их устранению.

В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ находятся около 200 котельных. Все объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры были своевременно и качественно подготовлены к отопительному сезону и в плановом режиме осуществляют свою работу.

Руководством жилищно-коммунальных служб Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ТОФ приняты всесторонние меры по недопущению и незамедлительному предотвращению аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящихся в ведении Тихоокеанского флота.

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