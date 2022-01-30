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30.01.2022 (05:15)

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого и филиала проходят войсковую стажировку

Более 500 курсантов  Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени  Петра Великого и филиала (город Серпухов)  приступили к выполнению должностных и специальных обязанностей в ходе  войсковой стажировки в ракетных частях и соединениях, дислоцированных  от Тверской области до Алтайского края.

Войсковая стажировка курсантов проводится в целях закрепления  и совершенствования командно-методических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению на первичных должностях офицеров и прапорщиков.

На начальном этапе, при подготовке к войсковой стажировке, командованием и профессорско-преподавательским составом филиала академии проведены все виды инструктажей, пройдет изучение курсантами должностных и специальных обязанностей, а также курсанты сдадут зачеты на допуск к самостоятельной работе в качестве стажера.

В ходе основного этапа курсанты освоят вопросы боевого дежурства, безопасной эксплуатации ракетного вооружения, службы войск, боевой подготовки и военно-политической работы с учетом мест и условий проведения войсковой стажировки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия
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