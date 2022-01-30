30.01.2022 (01:00)

В Тверском соединении ВТА прошло занятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции

В Тверском соединении военно-транспортной авиации прошло занятие с военнослужащими на тему «Профилактика распространения коронавирусной инфекции среди вооруженных сил».

Для военнослужащих была организована лекция об истории эпидемий и пандемий, преследовавших человечество на протяжении всей истории. В ходе занятий всех военнослужащих проинформировали о возникновении коронавирусной инфекции, ее симптомах. Также до личного состава была доведена методика профилактики заболевания.

Особое внимание уделялось важности проведения вакцинации личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Военнослужащих на занятиях ознакомили с уровнем коллективного иммунитета среди личного состава, а также показали статистику по результатам борьбы с COVID-19.

Занятие проходило под руководством заместителя командира дивизии по военно-политической работе полковника Алексея Смирнова. Также к мероприятию были привлечены медицинские работники полка.

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