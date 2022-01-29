29.01.2022 (23:00)

Собрание Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге пополнилось предметами из семейной коллекции адмирала флота Феликса Громова

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого прошел акт передачи в музей на вечное хранение предметов из семейного собрания главнокомандующего ВМФ адмирала флота Феликса Громова. В церемонии приняли участие директор ЦВММ Руслан Нехай, дочь адмирала Влада Феликсовна, его внук Аликс и ответственные хранители фондов музея, в которых отныне будут храниться переданные в дар предметы.

Фонды музея пополнились флагом главнокомандующего ВМФ, парадной формой одежды адмирала флота, его кортиком и подзорной трубой, корабельным колоколом и моделью корабля, другими раритетами из семейного архива.

Директор ЦВММ имени императора Петра Великого, выражая дарителям глубокую благодарность, сказал, что одной из основных задач работы музея является не только сохранение истории Военно-Морского Флота, но отражение деятельности его наиболее ярких представителей, которыми, без сомнения, являются главнокомандующие ВМФ. Роль каждого из них в развитии флота должна быть представлена в постоянной экспозиции музея.

Церемония передачи музею предметов завершила экскурсия по фондохранилищам Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Справочно:

Феликс Николаевич Громов родился 29 августа 1937 года во Владивостоке. В 1959 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова. Сразу после получения диплома поступил на службу на Тихоокеанском флоте в должности помощника командира батареи, командира группы БЧ-2 эсминца.

В 1960-1961 годах был помощником начальника расчета в ракетных войсках стратегического назначения, после чего вернулся на Тихоокеанский флот в роли командира носовой группой управления дивизиона сначала крейсера «Адмирал Сенявин», а с 1969 года — эсминца «Вдохновенный». В дальнейшем он также был командиром крейсеров «Дмитрий Пожарский» (1972-1975) и «Адмирал Сенявин» (1975-1977).

В июне 1977 года Феликс Громов был назначен начальником штаба учебной дивизии кораблей Ленинградской военно-морской базы, а с февраля 1981-го — начальником штаба.

В 1982 году выступил в роли командира восьмой оперативной эскадры Тихоокеанского флота. Спустя два года был назначен начальником штаба и первым заместителем командующего Северного флота.

С 19 марта 1988 года Феликс Громов являлся командующим Северным флотом.

С 12 марта 1992 года — первый заместитель командующего Военно-морским флотом Объединенных вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств.

С 19 августа 1992 года — главнокомандующий Военно-морским флотом. В 1996 году стал адмиралом флота. В отставке с 7 ноября 1997 года.

Являлся членом Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ и председателем совета Старейшин РОО «Клуб адмиралов ВМФ России».

В разные годы Феликс Громов был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, «За военные заслуги», Октябрьской Революции, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» второй и третьей степени, а также медалями СССР и РФ.

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